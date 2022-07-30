Экс-глава ЦРУ считает, что Украина сможет вернуть захваченные россией территории

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"Действительно, кажется все более вероятным, что украинские силы смогут отбить большую часть, если не всю, районов, которые были оккупированы российскими войсками в последние месяцы", - сказал американский генерал Дэвид Петреус.

"Если НАТО и другие западные государства продолжат выделять ресурсы в нынешнем темпе, (...) я считаю, что украинские вооружённые силы смогут остановить российское наступление и отвоевать завоёванные с 24 февраля территории", - отметил он.

Детали

На вопрос, достаточно ли сильны ядерные и военные позиции Европы, чтобы эффективно сдерживать путина, Петреус отметил: "Думаю, да". "Однако очевидно, что лидеры НАТО должны предпринимать постоянные действия в прямом и в косвенном общении с президентом Путиным, чтобы не было никаких сомнений в возможностях стран НАТО и их готовности использовать эти возможности в случае необходимости", - указал он.

Петреус также отметил, что за войной в Украине внимательно наблюдают и в Китае. "Всему миру следует надеяться, что руководство в Пекине осознаёт, насколько важно сейчас поддерживать выгодные отношения между Китаем и западными сторонами, при этом признавая огромные потенциальные издержки реального конфликта для всех участников", - отметил Петреус.

Как отмечает издание, бывший генерал и глава ЦРУ намекает на напряженную военно-политическую обстановку в Тихом океане.