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Ексбаскетболіст НБА став першим легіонером сезону для БК "Черкаські Мавпи"

Київ • УНН

 • 23356 перегляди

КИЇВ. 28 серпня. УНН. БК "Черкаські Мавпи" підписав першого легіонера перед новим сезоном. Клуб підсилився американським свінгменом Родні Первісом, повідомляє УНН з посиланням на сайт ФБУ.

Деталі

Свою кар’єру Родні Первіс розпочинав у команді університету “Північна Кароліна Стейт”. У наступні три сезони він захищав кольори університету “Коннектикуту”. В останньому сезоні в NCAA Первіс у середньому за гру здобував 13,8 очка.

Баскетболіст не був обраним на драфті НБА-2017. Після цього потрапив до фарм клубу “Орландо Меджик”. У сезоні 2017/18 у середньому за гру в G-Лізі здобував 20,5 очка, 3,9 підбирання, 3,5 передачі. У тому ж сезоні Первіс дебютував у НБА. На рахунку Родні 6,0 очка, 1,7 підбирання, 1,1 передачі у середньому за 16 матчів у найсильнішій лізі світу.

У минулому сезоні Первіс дебютував у Європі. Спочатку американець грав за команду “Бергамо Баскет”, яка виступає у другому дивізіоні чемпіонаті Італії. У середньому за гру здобував 14,3 очка. Завершував же сезон Первіс у польскій команді “Вілскі Щецин”. В елітному дивізіоні Польщі баскетболіст здобував 9,3 очка, 3,0 передачі, реалізовуючи 46,9 відсотків кидків з гри, 54,5 відсотків триочкових.

Доповнення

Цього міжсезоння “Черкаські Мавпи” повернули до свого складу Олександра Кольченка та Макса Конате, а також підписали новий контракт із Сергієм Поповим.

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