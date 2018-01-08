Екс-заступник генсека НАТО висловив позицію щодо миротворців ООН на Добасі

"Минулого місяця президент Росії Володимир Путін знову підняв тему створення миротворчої місії для відправки на Схід України. Розміщення таких сил дійсно може завершити конфлікт, який триває ось вже чотири роки. Інакше війна в один момент знову може розгорітися, підірвати стабільність України і знищити будь-яке підґрунтя для скорочення напруги між Росією і Заходом", - написав він.

Окупація Донбасу є засобом для дестабілізації України і підриву її шансів на європейське майбутнє, вважає А.Вершбоу.

"Також у Росії є й інші важелі впливу, які вона може застосувати проти України. Але підтримувати неінтенсивну війну в той час, коли українські еліти борються один проти одного - це найлегший вибір для Москви у короткостроковій перспективі", - сказав він.

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А.Вершбоу припускає, що розрахунки Путіна можуть змінитися після президентських виборів через зростання фінансової і політичної ціни окупації територій сусідньої країни.

"Зростання тиску Заходу через передачу Україні летальної зброї, а також погрози запровадити нові санкції, може переконати Путіна, що час не на боці Росії і варто відступити в Донбасі. Коли це станеться, сильна миротворча місія ООН буде необхідною", - підкреслив він.

А.Вершбоу додав, що про примус до миру не йдеться.

"Мир, як і раніше, буде залежати від російського виконання умов Мінських угод. Але останнім бракує механізмів імплементації, які б забезпечили поступовий і впорядкований перехід окупованих територій назад під контроль Києва, щоб це було безпечно для людей по обидва боки тимчасової лінії розмежування. І ось тут миротворці ООН можуть вступити у гру", - сказав він.

Нагадаємо, президент РФ В.Путін заявив, що не проти миротворців на Донбасі.