Экс-заместитель генсека НАТО выразил позицию относительно миротворцев ООН на Донбасс

"В прошлом месяце президент России Владимир Путин вновь поднял тему создания миротворческой миссии для отправки на восток Украины. Размещение таких сил действительно может завершить конфликт, который продолжается вот уже четыре года. Иначе война в один момент снова может разгореться, подорвать стабильность Украины и уничтожить любой которое основу для сокращения напряжения между Россией и Западом ", - написал он.

Оккупация Донбасса является средством для дестабилизации Украины и подрыва ее шансов на европейское будущее, считает А.Вершбоу.

"Также в России есть и другие рычаги влияния, которые она может применить против Украины. Но поддерживать неинтенсивные войну в то время, когда украинские элиты борются друг против друга - это самый выбор для Москвы в краткосрочной перспективе", - сказал он.

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А.Вершбоу предполагает, что расчеты Путина могут измениться после президентских выборов из-за роста финансовой и политической цены оккупации территорий соседней страны.

"Рост давления Запада путем передачи Украине летальной оружия, а также угрозы ввести новые санкции, может убедить Путина, что время не на стороне России и стоит отступить в Донбассе. Когда это произойдет, сильная миротворческая миссия ООН будет необходимо", - подчеркнул он.

А.Вершбоу добавил, что о принуждении к миру не идет речи.

"Мир, как и раньше, будет зависеть от российского выполнения условий Минских соглашений. Но в последнее время не хватает механизмов имплементации, которые бы обеспечили постепенный и упорядоченный переход окупированных территорий назад под контроль Киева, чтобы это было безопасно для людей с обеих сторон временной линии разграничения. И вот здесь миротворцы ООН могут вступить в игру", - сказал он.

Напомним, президент РФ В.Путин заявил, что не прочь миротворцев на Донбассе.