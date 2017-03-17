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Екс-раднику Д.Трампа російські компанії заплатили більше 50 тис. дол.

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Три компанії з Росії заплатили колишньому раднику президента США з нацбезпеки Майклу Флінну більше 50 тисяч доларів за співпрацю, передає УНН з посиланням на The Wall Street Journal.

За даними видання, в грудні 2015 року російська медіакомпанія Russia Today передала М.Флінну близько 33 тисяч доларів за участь в конференції в Москві.

Також повідомляється про співпрацю М.Флінна з компанією “Волга-Дніпро” і підрозділом “Лабораторії Касперського”.

Нагадаємо, М.Флінн пішов у відставку пізно ввечері 13 лютого після того, як він визнав, що ввів в оману високопосадовців із команди президента Д.Трампа щодо змісту своїх контактів із послом Росії в США.

Він спершу сказав віце-президенту Майку Пенсу, що в грудні 2016 року під час неодноразових розмов із послом Росії Сергієм Кисляком не обговорював санкції у той час, коли колишній президент США Барак Обама готував нові санкції проти Росії через імовірне втручання Москви в президентські вибори. Ці заяви М.Флінна дозволили М.Пенсу в телевізійному інтерв’ю виступити на захист радника з національної безпеки.

Але за деякий час М.Флінн у відповідь на опубліковані доповіді американських спецслужб визнав, що, можливо, обговорював санкції з С.Кисляком. Таке обговорення могло бути порушенням законів США, які забороняють вести зовнішньополітичні переговори приватним особам (а в грудні 2016 року М.Флінн ще не обіймав жодних офіційних посад).

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