Экс-советнику Д.Трампа российские компании заплатили более 50 тыс. долл.

По данным издания, в декабре 2015 года российская медиакомпания Russia Today передала М.Флинну около 33 тысяч долларов за участие в конференции в Москве.

Также сообщается о сотрудничестве М.Флинна с компанией "Волга-Днепр" и подразделением "Лаборатории Касперского".

Напомним, М.Флинн ушел в отставку поздно вечером 13 февраля после того, как он признал, что ввел в заблуждение чиновников из команды президента Д.Трампа по содержанию своих контактов с послом России в США.

Он сначала сказал вице-президенту Майку Пенсу, что в декабре 2016 года во время неоднократных бесед с послом России Сергеем Кисляком не обсуждал санкции в то время, когда бывший президент США Барак Обама готовил новые санкции против России из-за возможного вмешательства Москвы в президентские выборы. Эти заявления М.Флинна позволили М.Пенсу в телевизионном интервью выступить в защиту советника по национальной безопасности.

Но через некоторое время М.Флинн в ответ на опубликованные доклады американских спецслужб признал, что, возможно, обсуждал санкции с С.Кисляком. Такое обсуждение могло быть нарушением законов США, запрещающих вести внешнеполитические переговоры частным лицам (а в декабря 2016 года М.Флинн еще не занимал никаких официальных должностей).