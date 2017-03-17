Экс-советнику Д.Трампа российские компании заплатили более 50 тыс. долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Три компании из России заплатили бывшему советнику президента США по нацбезопасности Майклу Флинну больше 50тыс долларов за сотрудничество, передает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.
По данным издания, в декабре 2015 года российская медиакомпания Russia Today передала М.Флинну около 33 тысяч долларов за участие в конференции в Москве.
Также сообщается о сотрудничестве М.Флинна с компанией "Волга-Днепр" и подразделением "Лаборатории Касперского".
Напомним, М.Флинн ушел в отставку поздно вечером 13 февраля после того, как он признал, что ввел в заблуждение чиновников из команды президента Д.Трампа по содержанию своих контактов с послом России в США.
Он сначала сказал вице-президенту Майку Пенсу, что в декабре 2016 года во время неоднократных бесед с послом России Сергеем Кисляком не обсуждал санкции в то время, когда бывший президент США Барак Обама готовил новые санкции против России из-за возможного вмешательства Москвы в президентские выборы. Эти заявления М.Флинна позволили М.Пенсу в телевизионном интервью выступить в защиту советника по национальной безопасности.
Но через некоторое время М.Флинн в ответ на опубликованные доклады американских спецслужб признал, что, возможно, обсуждал санкции с С.Кисляком. Такое обсуждение могло быть нарушением законов США, запрещающих вести внешнеполитические переговоры частным лицам (а в декабря 2016 года М.Флинн еще не занимал никаких официальных должностей).