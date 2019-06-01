Екс-наставник "Челсі" та "Ювентуса" очолив "Інтер"

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Київ • УНН

 • 10154 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. Італійський фахівець Антоніо Конте отримав посаду головного тренера міланського “Інтера”, повідомляє УНН з посиланням на сайт команди.

Термін дії угоди між сторонами розрахований до 2022-го року. Інші деталі контракту не розголошуються.

“Починається новий етап в моєму житті, я дуже схвильований. Постараюся своєю роботою виправдати довіру керівництва клубу. Зробив вибір на користь „Інтера“, тому що у команди міцна база, і клуб дуже амбітний. Також треба пам’ятати про історії „Інтера“. Мене приємно здивувало те, наскільки прозорий клуб, вражений їх рівнем бажання повернути собі ті позиції, на яких він раніше був”, — наголосив новий тренер.

На посту наставника клубу 49-річний спеціаліст змінив Лучанно Спаллетті з яким клуб цього сезону посів четвертий рядок чемпіонату та виступить у Лізі чемпіонів.

Зауважимо, Конте у період з 2011 по 2014 роки працював на чолі “Ювентуса”, потім був досвід роботи зі збірною Італії, а останнім часом в лондонському “Челсі”. Сезон 2018-19 років спеціаліст пропускав. З “Ювентусом” Конте виграв 3 чемпіонати Італії, 2 Суперкубки країни, а з “Челсі” одне чемпіонство Англії і Кубок країни.

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