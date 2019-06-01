Экс-наставник "Челси" и "Ювентуса" возглавил "Интер"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Итальянский специалист Антонио Конте получил должность главного тренера миланского “Интера”, сообщает УНН со ссылкой на сайт команды.
Срок действия соглашения между сторонами рассчитан до 2022-го года. Другие детали контракта не разглашаются.
“Начинается новый этап в моей жизни, я очень взволнован. Постараюсь своей работой оправдать доверие руководства клуба. Сделал выбор в пользу „Интера“, потому что у команды прочная база, и клуб очень амбициозный. Также надо помнить о истории „Интера“. Меня приятно удивило то, насколько прозрачный клуб, поражен уровнем желания вернуть себе те позиции, на которых он раньше был”, — отметил новый тренер.
На посту наставника клуба 49-летний специалист сменил Лучанно Спаллетти с которым клуб в этом сезоне занял четвертую строчку чемпионата и выступит в Лиге чемпионов.
Заметим, Конте в период с 2011 по 2014 годы работал во главе “Ювентуса”, потом был опыт работы со сборной Италии, а в последнее время в лондонском “Челси”. Сезон 2018-19 годов специалист пропускал. С “Ювентусом” Конте выиграл 3 чемпионата Италии, 2 Суперкубка страны, а с “Челси” одно чемпионство Англии и Кубок страны.