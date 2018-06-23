Екс-нападник "Ювентуса" очолив київський ФК "Арсенал"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Новачок УПЛ київський “Арсенал” на прес-конференції оголосив про підписання контракту з новим головним тренером італійцем Фабріціо Раванеллі, повідомляє УНН з посиланням на телеканали “Футбол 1/2”.
Контракт з італійським фахівцем підписано за системою 1+1 рік. 49-річний тренер працював з юнацькою командою “Ювентуса”, а в 2013-му році очолював французький “Аяччо”.
“Я дуже радий, що у мене з’явилася така можливість. Вірю, що у нас буде багато важливих перемог і незабутніх матчів попереду. Я твердо вірю в українських футболістів і його потенціал. Бачу свою роль у створенні системи, де молоді українські таланти отримують все необхідне для тренувань, щоб стати класними гравцями через академію “Арсеналу” і програму “Арсенал Kids”. Це новий цікавий виклик для мене. Я з нетерпінням чекаю першого тренування з командою і першого офіційного матчу. Я запрошую всі уболівальників прийти і підтримати мене і команду 23-го липня в матчі з ФК “Львів”, — сказав новоспечений тренер київського клубу.
Зауважимо, що колишній гравець “Ювентуса”, який також виступав за “Марсель”, “Лаціо”, “Мідлсбро”, “Дербі Каунті” і збірну Італії, провів за туринців чотири сезони, відіграв більше 100 поєдинків.
Додамо також, у складі “Ювентуса” і “Лаціо” він ставав двічі чемпіоном Італії, вигравав два Кубки Італії і один Суперкубок країни. Крім того на рахунку 49-річного фахівця перемога в Кубку УЄФА та Лізі чемпіонів.