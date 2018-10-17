Екс-міністр Абромавічус змінив свої свідчення у суді - ЗМІ

ukru
Ексклюзив
15:27 • 49871 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 90133 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 133059 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 111729 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 104414 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 112106 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 135313 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 74785 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83179 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 173169 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.8 м/с
75 %
751 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 57616 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

24 березня, 10:32 • 119716 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

24 березня, 10:58 • 102580 перегляди
90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

24 березня, 10:59 • 80023 перегляди
В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

24 березня, 11:33 • 78183 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 133062 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 135313 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 173169 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 513882 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 593525 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 554 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

16:15 • 21707 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

15:51 • 22540 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

14:21 • 30936 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 57614 перегляди
Актуальне
Екс-міністр Абромавічус змінив свої свідчення у суді - ЗМІ

Екс-міністр Абромавічус змінив свої свідчення у суді - ЗМІ

Київ • УНН

 • 11751 перегляди

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Перший заступник гендиректора АТ "Укртранснафта" Андрій Пасішник опублікував на своїй сторінці у Facebook відео з судових засідань, що пройшли 20 листопада 2017-го, 31 серпня 2018-го і 12 жовтня 2018 року у справі Айвараса Абромавічуса, предає УНН.

Як повідомляють ЗМІ, на судовому засіданні екс-міністр змінив свої свідчення, озвучені ним у межах досудового розслідування. Айварас Абромавічус, як зазначається, покладає провину за свою відставку на екс-главу Адміністрації Президента Бориса Ложкіна. За словами екс-міністра, Ложкін нав'язував йому кадрові призначення. Другою причиною своєї відставки Абромавічус назвав зняття з нього і його сім'ї державної охорони спецпідрозділом СБУ "Альфа".

Крім допиту самого Абромавічуса, Пасішник також виклав відео допитів основних свідків сторони обвинувачення - екс-керівника патронатної служби екс-міністра Наталії Бест і екс-помічника Абромавічуса зв'язків з громадськістю Ярини Ключковської. Будь-який тиск або вплив на екс-міністра з боку Пасішника вони заперечують. А причиною відставки вказують дзвінок з Адміністрації Президента. Також під час судового засідання було спростовано ще одну із заяв Абромавічуса про те, що "кандидат (Андрій Пасішник - ред.) приніс повний пакет документів на посаду заступника міністра".

Під час допиту Наталії Бест встановлено, що це вона передала Абромавічусу папку з документами, переглянувши її. Однак, не будучи повною мірою знайомою з процедурою призначення заступника міністра, вона не звернула уваги на той факт, що практично всі документи у цій папці були пакетом листування між "Нафтогазом України", Міненерго і Кабміном про призначення Пасішника заступником голови правління НАК "Нафтогаз України" і не мали жодного стосунку до призначення заступником міністра.

Також, на засіданні 12 жовтня був встановлений і той факт, що екс-міністр не міг ухвалити рішення про призначення заступника міністра, оскільки це прерогатива Кабінету міністрів, а міністр подає Кабміну лише рекомендацію.

Вказано, що 3 лютого 2016 року Абромавічус на прес-конференції в Києві оголосив про свою відставку і назвав причиною своєї відставки з посади міністра політичний тиск і втручання у кадрову політику з боку заступника голови фракції БПП Ігоря Кононенка. На підставі озвученої ним інформації НАБУ відкрило кримінальне провадження. За результатами проведеного розслідування до суду був направлений обвинувальний акт стосовно Андрія Пасішника, який, на думку слідства, чинив тиск на Абромавічуса з метою ухвалення незаконного рішення про призначення на посаду заступника міністра. Згідно з рішеннями судів за позовом Кононенка проти Абромавічуса, що набули чинності, вся озвучена екс-міністром інформація, яка в основі кримінальної справи НАБУ, визнана судом недостовірною та підлягає спростуванню.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.50
Bitcoin
$88,256.10
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,041.55
Ethereum
$2,089.04