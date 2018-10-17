Екс-міністр Абромавічус змінив свої свідчення у суді - ЗМІ

Як повідомляють ЗМІ, на судовому засіданні екс-міністр змінив свої свідчення, озвучені ним у межах досудового розслідування. Айварас Абромавічус, як зазначається, покладає провину за свою відставку на екс-главу Адміністрації Президента Бориса Ложкіна. За словами екс-міністра, Ложкін нав'язував йому кадрові призначення. Другою причиною своєї відставки Абромавічус назвав зняття з нього і його сім'ї державної охорони спецпідрозділом СБУ "Альфа".

Крім допиту самого Абромавічуса, Пасішник також виклав відео допитів основних свідків сторони обвинувачення - екс-керівника патронатної служби екс-міністра Наталії Бест і екс-помічника Абромавічуса зв'язків з громадськістю Ярини Ключковської. Будь-який тиск або вплив на екс-міністра з боку Пасішника вони заперечують. А причиною відставки вказують дзвінок з Адміністрації Президента. Також під час судового засідання було спростовано ще одну із заяв Абромавічуса про те, що "кандидат (Андрій Пасішник - ред.) приніс повний пакет документів на посаду заступника міністра".

Під час допиту Наталії Бест встановлено, що це вона передала Абромавічусу папку з документами, переглянувши її. Однак, не будучи повною мірою знайомою з процедурою призначення заступника міністра, вона не звернула уваги на той факт, що практично всі документи у цій папці були пакетом листування між "Нафтогазом України", Міненерго і Кабміном про призначення Пасішника заступником голови правління НАК "Нафтогаз України" і не мали жодного стосунку до призначення заступником міністра.

Також, на засіданні 12 жовтня був встановлений і той факт, що екс-міністр не міг ухвалити рішення про призначення заступника міністра, оскільки це прерогатива Кабінету міністрів, а міністр подає Кабміну лише рекомендацію.

Вказано, що 3 лютого 2016 року Абромавічус на прес-конференції в Києві оголосив про свою відставку і назвав причиною своєї відставки з посади міністра політичний тиск і втручання у кадрову політику з боку заступника голови фракції БПП Ігоря Кононенка. На підставі озвученої ним інформації НАБУ відкрило кримінальне провадження. За результатами проведеного розслідування до суду був направлений обвинувальний акт стосовно Андрія Пасішника, який, на думку слідства, чинив тиск на Абромавічуса з метою ухвалення незаконного рішення про призначення на посаду заступника міністра. Згідно з рішеннями судів за позовом Кононенка проти Абромавічуса, що набули чинності, вся озвучена екс-міністром інформація, яка в основі кримінальної справи НАБУ, визнана судом недостовірною та підлягає спростуванню.