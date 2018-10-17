Экс-министр Абромавичус изменил свои показания в суде - СМИ

Как сообщают СМИ , на судебном заседании экс-министр изменил свои показания, озвученные им в рамках досудебного расследования. Абромавичюс, как отмечается, возлагает вину за свою отставку в экс-главу Администрации Президента Бориса Ложкина. По словам экс-министра, Ложкин навязывал ему кадровые назначения. Второй причиной своей отставки Абромавичус назвал снятие с него и его семьи государственной охраны спецподразделением СБУ "Альфа".

Кроме допроса самого Абромавичус, Пасишник также выложил видео допросов основных свидетелей стороны обвинения - экс-руководителя патронатной службы экс-министра Натальи Бест и экс-помощника Абромавичус связей с общественностью Ирины Ключковской. Любое давление или влияние на экс-министра со стороны Пасишника они отрицают. А причиной отставки указывают звонок из Администрации Президента. Также во время судебного заседания было опровергнуто еще одну из заявлений Абромавичус о том, что "кандидат (Андрей Пасишник - ред.) Принес полный пакет документов на должность заместителя министра".

Во время допроса Натальи Бест установлено, что это она передала Абромавичус папку с документами, просмотрев ее. Однако, не будучи в полной мере знакомой процедуре назначения заместителя министра, она не обратила внимания на тот факт, что практически все документы в папке были пакетом переписки между "Нафтогазом Украины", Минэнерго и Кабмином о назначении Пасишника заместителем председателя правления НАК "Нафтогаз Украины "и не имели никакого отношения к назначению заместителем министра.

Также, на заседании 12 Октября был установлен и тот факт, что экс-министр не мог принять решение о назначении заместителя министра, поскольку это прерогатива Кабинета министров, а министр подает Кабмина только рекомендацию.

Указано, что 3 февраля 2016 Абромавичус на пресс-конференции в Киеве объявил о своей отставке и назвал причиной своей отставки с поста министра политическое давление и вмешательство в кадровую политику со стороны заместителя председателя фракции БПП Игоря Кононенко. На основании озвученной им информации НАБУ открыло уголовное производство. По результатам проведенного расследования в суд был направлен обвинительный акт в отношении Андрея Пасишника, который, по мнению следствия, оказывал давление на Абромавичус с целью принятия незаконного решения о назначении на должность заместителя министра. Согласно решениям судов по иску Кононенко против Абромавичус, вступившие в силу, вся озвученная экс-министром информация, в основе уголовного дела НАБУ, признана судом недостоверной и подлежит опровержению.