Екс-мер Торецька сховався в автобусі та не захотів повертатися до бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Утримуваний на українській стороні екс-мер Торецька Володимир Слєпцов, якого мали передати “ДНР” у межах обміну, передумав повертатися й сховався в автобусі. Про це повідомляє “Громадське”, передає УНН.
Видання зазначає, що уже поблизу окупованої Горлівки, де відбувався процес обміну, Слєпцов передумав іти на обмін і заховався в автобусі журналістів.
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“Коли обмін завершився й журналісти поїхали назад, Слєпцов вирушив разом з ними. Він далі відбуватиме покарання в Україні”, — йдеться у повідомленні.
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Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. УНН намагається отримати коментарі щодо цієї ситуації.
Нагадаємо, екс-міського голову Торецька підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень за ч.1 ст.258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) та ч.2 ст.110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканість України) КК України.