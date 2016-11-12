Екс-командир штурмової групи назвав головну мету окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Бандформування “ДНР” і “ЛНР” повинні постійно показувати свою присутність, бо їм немає куди діватися. Про це в ефірі “5 каналу” заявив екс-командир штурмової групи батальйону “Донбас”, керівник військового об’єднання учасників АТО “Справедливість” Тарас Костанчук, передає УНН.
“У бандформувань "ДНР" і "ЛНР" чітка і зрозуміла задача — постійно показувати свою присутність, боєздатність. Їм не потрібен мирний процес, вони ніколи не віддадуть добровільно цю частину,” — ствердив він.
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“Не віддадуть, тому що їм немає куди діватися. Я не буду говорити як, але ми спілкуємося з деякими польовими командирами з того боку. Вони говорять: "Куди ми подінемося, ми не віримо, що нас амністують, а потім повернуться хлопці з Донбасу, які воюють на українській стороні, як ми будемо один з одним жити?" Говорять: "Нам або тут померти, або втекти в Росію". А в Росії їх не чекають, тому вони будуть там воювати,” — сказав Т. Костанчук.
Як повідомляв УНН, більше тисячі бойовиків відмовилися продовжувати “контракти” на проходження служби у підрозділах “2-го АК ЛНР”.