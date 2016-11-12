Экс-командир штурмовой группы назвал главную цель оккупантов

"У бандформирований "ДНР" и "ЛНР" есть четкая и понятная задача - постоянно показывать свое присутствие, боеспособность. Им не нужен мирный процесс, они никогда не отдадут добровольно эту часть", - подтвердил он.

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"Не отдадут, потому что им некуда деваться. Я не буду говорить как, но мы общаемся с некоторыми полевыми командирами с той стороны. Они говорят: "Куда мы денемся, мы не верим, что нас амнистируют, а затем вернутся ребята из Донбасса, воюющих на украинской стороне, как мы будем друг с другом жить?" Говорят: "Нам или здесь умереть, или убежать в Россию". А в России их не ждут, поэтому они будут там воевать ", - сказал Т. Костанчук.

Как сообщал УНН, более тысячи боевиков отказались продолжать "контракты" на прохождение службы в подразделениях "2-го АК ЛНР".