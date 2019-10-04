Екс-клуб Ярмоленка святкував перемогу в матчі Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. В одному з поєдинків другого туру групового раунду Ліги чемпіонів празька "Славія" приймала на домашній арені дортмундську "Боруссію", передає кореспондент УНН.
Долю матчу вирішили два точні постріли марокканського фулбеку Хакімі. У першій спробі Хакімі відзначився забігом на пів поля після якого поклав на газон оборонця і воротаря, та завдав точного пострілу. В іншому епізоді африканець також підтримав контратаку "джмелів" та оформив точний удар з гострого кута воріт – 0:2.
Таким чином, "Славія" не може перемогти вже в семи матчах групового етапу Ліги чемпіонів – 3 нічиї при 4 поразках.
Відзначимо, що сезон 2017-18 років у складі "Боруссії" проводив один із лідерів збірної України Андрій Ярмоленко.