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Экс-клуб Ярмоленко праздновал победу в матче Лиги чемпионов

Киев • УНН

 • 8563 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. В одном из поединков второго тура группового раунда Лиги чемпионов пражская "Славия" принимала на домашней арене дортмундскую "Боруссию", передает корреспондент УНН.

Экс-клуб Ярмоленко праздновал победу в матче Лиги чемпионов

Судьбу матча решили два точных выстрела марокканского фулбэка Хакими. В первой попытке Хакими отличился забегом на пол поля после которого уложил на газон защитника и вратаря, и нанес точный выстрела. В другом эпизоде африканец также поддержал контратаку "шмелей" и оформил точный удар с острого угла ворот - 0:2.

Таким образом, "Славия" не может победить уже в семи матчах группового этапа Лиги чемпионов - 3 ничьи при 4 поражениях.

Отметим, что сезон 2017-18 годов в составе "Боруссии" проводил один из лидеров сборной Украины Андрей Ярмоленко.

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