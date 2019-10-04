Экс-клуб Ярмоленко праздновал победу в матче Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. В одном из поединков второго тура группового раунда Лиги чемпионов пражская "Славия" принимала на домашней арене дортмундскую "Боруссию", передает корреспондент УНН.
Судьбу матча решили два точных выстрела марокканского фулбэка Хакими. В первой попытке Хакими отличился забегом на пол поля после которого уложил на газон защитника и вратаря, и нанес точный выстрела. В другом эпизоде африканец также поддержал контратаку "шмелей" и оформил точный удар с острого угла ворот - 0:2.
Таким образом, "Славия" не может победить уже в семи матчах группового этапа Лиги чемпионов - 3 ничьи при 4 поражениях.
Отметим, что сезон 2017-18 годов в составе "Боруссии" проводил один из лидеров сборной Украины Андрей Ярмоленко.