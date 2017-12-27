Екс-гравець збірної Уругваю встановив світовий рекорд за кількістю клубів

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Колишній зірковий форвард збірної Уругваю Себастьян Абреу перейшов до нового клубу та встановив рекорд за кількістю команд за кар'єру в яких він виступав, повідомляє УНН з посиланням на сторінку гравця в Instagram та сайт ФК "Аудакс Італьяно".