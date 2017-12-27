Екс-гравець збірної Уругваю встановив світовий рекорд за кількістю клубів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Колишній зірковий форвард збірної Уругваю Себастьян Абреу перейшов до нового клубу та встановив рекорд за кількістю команд за кар'єру в яких він виступав, повідомляє УНН з посиланням на сторінку гравця в Instagram та сайт ФК "Аудакс Італьяно".
Чилійський "Аудакс Італьяно" став для 41-річного форварда вже 26-м клубом за кар'єру. До цього футболіст на прізвисько "Божевільний", розділяв рекорд із голкіпером Лутцем Фанненстілем (25).
"Вітаємо Абреу - він увійшов до Книги рекордів Гіннеса!" - йдеться на сайті "Аудакс Італьяно".
Варто відзначити, що Абреу починав кар'єру на батьківщині в ФК "Дефенсор Спортінг". Загалом гравець атакуючого плану встиг пограти в 10-ти країнах – Сальвадор, Греція, Еквадор, Парагвай, Аргентина, Іспанія, Бразилія, Мексика, Ізраїль та Уругвай.
Примітно, що за національну збірну Уругваю Абреу відіграв 70 поєдинків та забив 26 голів, вигравши з нею Кубок Америки-2011. На клубному рівні футболіст здобув два чемпіонства Уругваю, перемогу в чемпіонаті Аргентини та 4 рази ставав кращим бомбардиром чемпіонату Мексики.
Як повідомляв УНН, нападник "Тотенхема" став найкращим бомбардиром року в європейських чемпіонатах.