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Экс-игрок сборной Уругвая установил мировой рекорд по количеству клубов

Киев • УНН

 • 12206 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Бывший звездный форвард сборной Уругвая Себастьян Абреу перешел в новый клуб и установил рекорд по количеству команд карьеру в которых он выступал, сообщает УНН со ссылкой на страницу игрока в Instagram и сайт ФК "Аудакс Итальяно".

Экс-игрок сборной Уругвая установил мировой рекорд по количеству клубов

Чилийский "Аудакс Итальяно" стал для 41-летнего форварда уже 26-м клубом в карьере. До этого футболист по прозвищу "Сумасшедший", разделял рекорд по голкипером Лутцем Фанненстилем (25).

"Поздравляем Абреу - он вошел в Книгу рекордов Гиннеса!" - говорится на сайте "Аудакс Итальяно".

Стоит отметить, что Абреу начинал карьеру на родине в ФК "Дефенсор Спортинг". В общем игрок атакующего плана успел поиграть в 10-ти странах - Сальвадор, Греция, Эквадор, Парагвай, Аргентина, Испания, Бразилия, Мексика, Израиль и Уругвай.

Примечательно, что за национальную сборную Уругвая Абреу сыграл 70 поединков и забил 26 голов, выиграв с ней Кубок Америки-2011. На клубном уровне футболист получил два чемпионства Уругвая, победу в чемпионате Аргентины и 4 раза становился лучшим бомбардиром чемпионата Мексики.

Как сообщал УНН, нападающий "Тоттенхэма" стал лучшим бомбардиром года в европейских чемпионатах.

Украинские Национальные Новости

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