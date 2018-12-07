Екс-голова КМДА Попов попросив ГПУ зняти з нього обвинувачення
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Сьогодні у Шевченківському районному суді Києва екс-голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов заявив клопотання, в якому просить Генеральну прокуратуру відкликати свої звинувачення щодо нього стосовно причетності до силового розгону активістів Євромайдану у 2013 році, передає УНН.
"Маючи на меті надавати правдиві свідчення відносно подій 29-30 листопада 2013 року, що відбулись на Майдані Незалежності в Києві, я протягом 5 років співпрацюю зі слідством, жодного разу не пропустив засідання суду і готовий це робити в подальшому. У той же час звертаюсь до Генеральної прокуратури з проханням переглянути свою обвинувачувальну позицію щодо мене та зняти з мене необґрунтовані обвинувачення”, - зазначив у клопотанні Попов.
Екс-голова КМДА наголосив, що Генеральна прокуратура протягом 5 років звинувачує його у злочинах, які він не скоював. До того ж, зауважив він, ці звинувачення мали політичне забарвлення як при попередній владі, так і сьогодні.
Він нагадав, що за ці 5 років у залі суду було допитано більше ста потерпілих та свідків, які за позицією прокуратури мали б свідчити проти нього. "Однак, жодного доказу скоєння злочину вони не надали і не могли надати, оскільки таких не існує, як і самого злочину. Більше 15% потерпілих продовжують ігнорувати участь в судовому засіданні, а 100% допитаних з боку прокуратури свідків такими себе взагалі не вважають", - додав Попов.
Судді, заслухавши клопотання Попова, долучили його до матеріалів справи.
Нагадаємо, суд приступив до розгляду по суті кримінального провадження щодо Попова 23 березня 2015 року.
Генеральна прокуратура України інкримінує екс-голові КМДА Олександру Попову пособництво правоохоронцям під час розгону Євромайдану у 2013 році.
Зокрема, його підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ст.340 (незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, яке було вчинено службовою особою, за попередньою змовою групою осіб, із застосуванням фізичного насильства) та ч.5 ст.27, ч.3 ст.365 КК України (пособництво у перевищенні влади працівниками правоохоронного органу, що супроводжувалось насильством, застосуванням спеціальних засобів, болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, які спричинили тяжкі наслідки).