Туск назвав заяву кандидата в президенти Польщі про Україну і НАТО державною зрадою

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував кандидата в президенти Кароля Навроцького за його слова про те, що Польща ніколи не підтримає вступ України до НАТО. За словами Глави польского Уряду, така позиція ніщо інше, як державна зрада. Про це інформує УНН із посланням на виступ політика в ефірі програми Fakty po Faktach на телеканалі TVN24.

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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск говорив про розмову Навроцького з лідером ультраправої коаліції "Конфедерація" Славоміром Менценом, під час якої кандидат у президенти підписав декларацію з 8 пунктів. Серед іншого, Навроцький зобов’язався виступати проти вступу України до НАТО.

За його словами, це "один із найбільших скандалів цієї кампанії".

Як ви пам’ятаєте, було небагато випадків, коли вдавалося досягти повного консенсусу, повної солідарності між покійним президентом Лехом Качинським та мною, коли я був прем’єр-міністром. Це був радше конфлікт та політичне протистояння. Але щодо питання України, її суверенітету, її прозахідної позиції та членства в НАТО, була повна згода - сказав глава польського Уряду.

Дональд Туск пояснив, що Навроцький ставить під сумнів і "викидає у смітник одне з найважливіших, позитивних рішень Качинського". Він вважає це фундаментальним з безпекового погляду.

Останнє, що повинна робити Польща, це виконувати або підтримувати вимоги - зауважив Прем’єр-міністр Польщі.

"Кандидат у президенти Польщі, який, власне, просто щоб догодити пану Менцену, в одній трансляції, каже, що Польща ніколи не погодиться на Україну в НАТО, — немає кращого терміна (для цього — Ред.), ніж державна зрада", - наголосив Туск.

Водночас він укотре запевнив, що Польща не надсилатиме своїх солдатів до України.

Ніхто цього від нас не вимагає. Це питання було вирішено швидко й однозначно - навіть президент Зеленський не мав жодних сумнівів - зазначив Туск.

Він додав, що позиція Навроцького підірвала одну з найважливіших позитивних ініціатив попереднього керівництва країни й ставить під загрозу стратегічні інтереси Польщі.

Нагадаємо

Кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький від партії "Право і справедливість" виступає проти прискореного вступу України до НАТО. Він підкреслив, що вважає такий підхід "безглуздим".

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