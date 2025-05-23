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Туск назвал заявление кандидата в президенты Польши об Украине и НАТО государственной изменой

Киев • УНН

 • 40 просмотра

Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал Кароля Навроцкого за слова о том, что Польша никогда не поддержит вступление Украины в НАТО, назвав это государственной изменой.

Туск назвал заявление кандидата в президенты Польши об Украине и НАТО государственной изменой

Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал кандидата в президенты Кароля Навроцкого за его слова о том, что Польша никогда не поддержит вступление Украины в НАТО. По словам Главы польского Правительства, такая позиция ничто иное, как государственная измена. Об этом информирует УНН со ссылкой на выступление политика в эфире программы Fakty po Faktach на телеканале TVN24.

Детали 

Премьер-министр Польши Дональд Туск говорил о разговоре Навроцкого с лидером ультраправой коалиции "Конфедерация" Славомиром Менценом, во время которой кандидат в президенты подписал декларацию из 8 пунктов. Среди прочего, Навроцкий обязался выступать против вступления Украины в НАТО.

По его словам, это "один из крупнейших скандалов этой кампании".

Как вы помните, было немного случаев, когда удавалось достичь полного консенсуса, полной солидарности между покойным президентом Лехом Качиньским и мной, когда я был премьер-министром. Это был скорее конфликт и политическое противостояние. Но относительно вопроса Украины, ее суверенитета, ее прозападной позиции и членства в НАТО, было полное согласие 

- сказал глава польского Правительства.

Дональд Туск объяснил, что Навроцкий ставит под сомнение и "выбрасывает в мусорник одно из важнейших, позитивных решений Качиньского". Он считает это фундаментальным с точки зрения безопасности.

Последнее, что должна делать Польша, это выполнять или поддерживать требования

- отметил Премьер-министр Польши.

"Кандидат в президенты Польши, который, собственно, просто чтобы угодить господину Менцену, в одной трансляции, говорит, что Польша никогда не согласится на Украину в НАТО, — нет лучшего термина (для этого — Ред.), чем государственная измена", - подчеркнул Туск.

В то же время он еще раз заверил, что Польша не будет посылать своих солдат в Украину. 

Никто этого от нас не требует. Этот вопрос был решен быстро и однозначно - даже у президента Зеленского не было никаких сомнений

- отметил Туск.

Он добавил, что позиция Навроцкого подорвала одну из важнейших позитивных инициатив предыдущего руководства страны и ставит под угрозу стратегические интересы Польши.

Напомним

Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий от партии "Право и справедливость" выступает против ускоренного вступления Украины в НАТО. Он подчеркнул, что считает такой подход "бессмысленным".

Туск прокомментировал заявление Трампа о позиции путина по войне в Украине22.05.25, 16:24 • 10442 просмотра

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