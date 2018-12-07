Экс-глава КГГА Попов попросил ГПУ снять с него обвинения

"Имея целью давать правдивые показания относительно событий 29-30 ноября 2013 года, которые состоялись на Майдане Независимости в Киеве, я в течение 5 лет сотрудничаю со следствием, ни разу не пропустил заседание суда и готов это делать в дальнейшем. В то же время обращаюсь в Генеральную прокуратуру с просьбой пересмотреть свою обвинительную позицию в отношении меня и снять с меня необоснованные обвинения", - отметил в ходатайстве Попов.

Экс-глава КГГА отметил, что Генеральная прокуратура в течение 5 лет обвиняет его в преступлениях, которые он не совершал. К тому же, отметил он, эти обвинения имели политическую окраску как при предыдущей власти, так и сегодня.

Он напомнил, что за эти 5 лет в зале суда было допрошено более ста потерпевших и свидетелей, которые по позиции прокуратуры должны свидетельствовать против него. "Однако, ни одного доказательства совершения преступления они не предоставили и не могли предоставить, поскольку таковых не существует, как и самого преступления. Более 15% пострадавших продолжают игнорировать участие в судебном заседании, а 100% допрошенных со стороны прокуратуры свидетелей такими себя вообще не считают", - добавил Попов.

Судьи, заслушав ходатайство Попова, приобщили его к материалам дела.

Напомним, суд приступил к рассмотрению по существу уголовного производства в отношении Попова 23 марта 2015 года.

Генеральная прокуратура Украины инкриминирует экс-главе КГГА Александру Попову пособничество правоохранителям во время разгона Евромайдана в 2013 году.

В частности, его подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.28, ст.340 (незаконное воспрепятствование проведению собрания, митингов, которое было совершено должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц, с применением физического насилия) и ч.5 ст.27, ч.3 ст.365 УК Украины (пособничество в превышении власти работниками правоохранительных органов, что сопровождалось насилием, применением специальных средств, болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями, которые повлекли тяжкие последствия).