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Екс-футболіст "Ювентуса" Заваров увійшов до селекційної служби "Динамо"

Київ • УНН

 • 19236 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Селекційну службу київського “Динамо” поповнив новий співробітник — людина з відомим ім’ям в історії футболу Олександр Заваров. Про це інформує сайт “біло-синіх”, передає УНН.

Через майже 30 років до “Динамо” повернувся видатний футболіст команди 80-х років, переможець Кубка Кубків, віце-чемпіон Європи-1988 року Олександр Заваров.

“Мені дуже приємно повернутися до „Динамо“ після майже 30-ти років розлуки та працювати з такими людьми, як Володимир Веремєєв, Володимир Безсонов, Олексій Михайличенко, для мене це велика честь. Зі свого боку обіцяю сумлінно працювати та своєю роботою приносити користь клубу”, — сказав 57-річний спеціаліст.

Відзначимо, що за “Динамо” Заваров в якості гравця відіграв п’ять сезонів за які двічі ставав чемпіоном СРСР, двічі володарем Кубку і Суперкубку СРСР. Крім того, українець виступав і за італійський “Ювентус” з яким вигравав Кубок країни та Кубок УЄФА.

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