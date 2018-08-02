Экс-футболист "Ювентуса" Заваров вошел в селекционную службу "Динамо"

Спустя почти 30 лет в “Динамо” вернулся выдающийся футболист команды 80-х годов, победитель Кубка Кубков, вице-чемпион Европы в 1988 году Александр Заваров.

“Мне очень приятно вернуться в „Динамо“ после почти 30 лет разлуки и работать с такими людьми, как Владимир Веремеев, Владимир Бессонов, Алексей Михайличенко, для меня это большая честь. Со своей стороны обещаю добросовестно работать и своей работой приносить пользу клубу”, — сказал 57-летний специалист.

Отметим, что за “Динамо” Заваров в качестве игрока сыграл пять сезонов за которые дважды становился чемпионом СССР, дважды обладателем Кубка и Суперкубка СССР. Кроме того, украинец выступал и за итальянский “Ювентус”, с которым выигрывал Кубок страны и Кубок УЕФА.