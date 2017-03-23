Екс-депутат Держдуми І.Пономарьов повідомив, що вбитий Вороненков йшов на зустріч з ним
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Колишній депутат Держдуми РФ Денис Вороненков йшов на зустріч зі своїм колегою по російському парламенту Іллею Пономарьовим. Про це повідомив сам Пономарьов, пише УНН.
“Денис Вороненко убитий в 11-25 біля Прем’єр Паласу. Він йшов на зустріч зі мною. Немає слів. Охоронець встиг поранити нападника. Версія очевидна — я говорив, що Вороненко не шахрай, а слідчий, смертельно небезпечний для російських силовиків”, — написав І.Пономарьов.