Екс-депутат Держдуми І.Пономарьов повідомив, що вбитий Вороненков йшов на зустріч з ним

“Денис Вороненко убитий в 11-25 біля Прем’єр Паласу. Він йшов на зустріч зі мною. Немає слів. Охоронець встиг поранити нападника. Версія очевидна — я говорив, що Вороненко не шахрай, а слідчий, смертельно небезпечний для російських силовиків”, — написав І.Пономарьов.