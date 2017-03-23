Экс-депутат Госдумы И.Пономарев сообщил, что убитый Д.Вороненков шел на встречу с ним
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненкова шел на встречу со своим коллегой по российскому парламенту Ильей Пономаревым. Об этом сообщил сам И.Пономарев, пишет УНН.
"Денис Вороненко убит в 11:25 возле Премьер Паласа. Он шел на встречу со мной. Нет слов. Охранник успел ранить нападавшего. Версия очевидна - я говорил, что Вороненков не жулик, а следователь, смертельно опасный для российских силовиков", - написал И.Пономарев.