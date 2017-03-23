Экс-депутат Госдумы И.Пономарев сообщил, что убитый Д.Вороненков шел на встречу с ним

"Денис Вороненко убит в 11:25 возле Премьер Паласа. Он шел на встречу со мной. Нет слов. Охранник успел ранить нападавшего. Версия очевидна - я говорил, что Вороненков не жулик, а следователь, смертельно опасный для российских силовиков", - написал И.Пономарев.