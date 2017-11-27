Економіст порадив українцям готуватися до подорожчання продуктів

"Якщо для промисловості зростає ціна на енергію (газ, електроенергію), то автоматично підвищується і ціна продуктів. Та ж ситуація з магазинами. Якщо ростуть витрати на тепло, освітлення, то великий магазин обов'язково підвищить націнку", - пояснив він.

За словами експерта, це стосується всіх продуктів: м'яса, овочів, молочних продуктів.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" збільшив ціну газу для промислових споживачів на грудень на 2,4% - до 9918 грн за 1 тис. куб. м (з ПДВ) по відношенню до листопада 2017 року.

Крім того, в 2018 році тариф теплової генерації може вирости на 25%.