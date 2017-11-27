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11:17 • 30114 просмотра

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 33268 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 46118 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Экономист посоветовал украинцам готовиться к подорожанию продуктов

Экономист посоветовал украинцам готовиться к подорожанию продуктов

Киев  •  УНН

 • 28064 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Вслед за подорожанием газа для промышленных потребителей начнут расти и цены на продукты. Об этом в комментарии УНН сообщил экономический эксперт, директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

"Если для промышленности растет цена на энергию (газ, электроэнергию), то автоматически повышается и цена продуктов. Та же ситуация с магазинами. Если растут траты на тепло, освещение, то большой магазин обязательно повысит наценку", - пояснил он.

По словам эксперта, это касается всех продуктов: мяса, овощей, молочных продуктов.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" увеличил цену газа для промышленных потребителей на декабрь на 2,4% - до 9918 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС) по отношению к ноябрю 2017 года.

Кроме того, в 2018 году тариф тепловой генерации может вырасти на 25%.

Украинские Национальные Новости

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