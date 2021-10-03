Ефектний гол Довбика приніс “Дніпро-1” шосту перемогу в сезоні УПЛ

Деталі

Долю гри вирішив лише один точний постріл у виконанні Артема Довбика. Форвард збірної України отримав м’яч на лінії штрафного майданчику і з напрочуд гострого кута пробив у ближній кут воріт ще на 6-й хвилині зустрічі — 1:0.

В активі дніпрян стало 19 очок. Клуб Йовічевіча піднявся на четвертий рядок. “Львів” йде у зоні вильоту — 6 пунктів.

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Довбик обійшов Зінченка, ставши наймолодшим автором гола в історії України на Євро.