Ефектний гол Довбика приніс “Дніпро-1” шосту перемогу в сезоні УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Футболісти “Львова” програли “Дніпру-1” у десятому турі чемпіонату України серед клубів Прем’єр-ліги, передає кореспондент УНН.
Деталі
Долю гри вирішив лише один точний постріл у виконанні Артема Довбика. Форвард збірної України отримав м’яч на лінії штрафного майданчику і з напрочуд гострого кута пробив у ближній кут воріт ще на 6-й хвилині зустрічі — 1:0.
В активі дніпрян стало 19 очок. Клуб Йовічевіча піднявся на четвертий рядок. “Львів” йде у зоні вильоту — 6 пунктів.
Нагадаємо
Довбик обійшов Зінченка, ставши наймолодшим автором гола в історії України на Євро.