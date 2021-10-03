Эффектный гол Довбика принес "Днепр-1" шестую победу в сезоне УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Футболисты “Львова” проиграли “Днепру-1” в десятом туре чемпионата Украины среди клубов Премьер-лиги, передает корреспондент УНН.
Детали
Судьбу игры решил лишь один точный выстрел в исполнении Артема Довбика. Форвард сборной Украины получил мяч на линии штрафной площади и с удивительно острого угла пробил в ближний угол ворот еще на 6-й минуте встречи - 1: 0.
В активе днепрян стало 19 очков. Клуб Йовичевич поднялся на четвертую строчку. "Львов" идет в зоне вылета - 6 пунктов.
Напомним
Довбик обошел Зинченко, став самым молодым автором гола в истории Украины на Евро.