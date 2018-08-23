Ебола в Конго: кількість хворих перевалила за сотню
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. За інформацією, яка надійшла з Кіншаси, міністерство охорони здоров'я Демократичної Республіки Конго (ДРК - ред.) в середу заявило, що кількість хворих на лихоманку Ебола з початку нового спалаху перевищила 100 осіб, 59 людей, які заразилися, померли. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
За статистикою відомства, станом на 21 серпня в країні було зареєстровано 102 випадки лихоманки Ебола, в тому числі 75 підтверджених і 27 можливих, 59 хворих померли.
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Нагадаємо, що нинішній спалах Ебола в ДРК був підтверджений на початку серпня. З 1976 року в країні їх зафіксовано вже десять. Попередній спалах поширення вірусу, який завершився 24 липня, забрала життя 33 осіб.