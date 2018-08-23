Эбола в Конго: количество заболевших перевалило за сотню
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. По поступившей из Киншасы информации, министерство здравоохранения Демократической Республики Конго (ДРК - ред.) в среду заявило, что число заболевших лихорадкой Эбола с начала новой вспышки превысило 100 человек, 59 заразившихся умерли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
По статистике ведомства, по состоянию на 21 августа в стране было зарегистрировано 102 случая лихорадки Эбола, в том числе 75 подтвержденных и 27 возможных, 59 заболевших скончались.
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Напомним, что нынешняя вспышка Эболы в ДРК была подтверждена в начале августа. С 1976 года в стране их зафиксировано уже десять. Предыдущая вспышка распространения вируса, которая завершилась 24 июля, унесла жизни 33 человек.