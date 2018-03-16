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Джонсон заявив, що Путін міг особисто віддати наказ про отруєння Скрипаля

Джонсон заявив, що Путін міг особисто віддати наказ про отруєння Скрипаля

Київ • УНН

 • 11176 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон заявив, що президент Росії Володимир Путін міг особисто віддати наказ про отруєння колишнього співробітника ГРУ Генштабу РФ Сергія Скрипаля. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.

Б.Джонсон підкреслив, що нинішні розбіжності Британії не з російським народом, а з В.Путіним.

"Наші розбіжності - з путінським Кремлем і його рішенням. І ми вважаємо, що це було його рішення - наказати застосувати нервово-паралітичну речовину на вулицях Британії, на вулицях Європи, вперше з часів Другої світової війни", - повідомив Б.Джонсон.

Як повідомляв УНН, раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що відповідні заходи Росії на дії Великої Британії, які Лондон обґрунтовує інцидентом з отруєнням колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля, не змусять себе чекати і можуть бути прийняті в будь-який момент.

Нагадаємо, 5 березня екс-полковник запасу російського ГРУ Сергій Скрипаль, який був засуджений за шпигунство на користь британських спецслужб і зараз проживає на території королівства, отруївся невідомою речовиною в місті Солсбері.

Мей заявила, що С.Скрипаля та його доньку Юлію отруїли нервово-паралітичним речовиною, розробленою в Росії.

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