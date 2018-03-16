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Джонсон заявил, что Путин мог лично отдать приказ об отравлении Скрипаля

Джонсон заявил, что Путин мог лично отдать приказ об отравлении Скрипаля

Киев  •  УНН

 • 11176 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что президент России Владимир Путин мог лично отдать приказ об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Генштаба РФ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.

Б.Джонсон подчеркнул, что нынешние разногласия Британии не с российским народом, а с В.Путиным.

“Наши разногласия — с путинским Кремлем и его решением. И мы считаем, что это было его решение — приказать использовать нервно-паралитическое вещество на улицах Британии, на улицах Европы, впервые со времен Второй мировой войны”, — сообщил Б.Джонсон.

Как сообщал УНН, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ответные меры России на действия Великобритании, которые Лондон обосновывает инцидентом с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, не заставят себя ждать и могут быть приняты в любой момент.

Напомним, 5 марта экс-полковник запаса российского ГРУ Сергей Скрипаль, который был осужден за шпионаж в пользу британских спецслужб и сейчас проживает на территории королевства, отравился неизвестным веществом в городе Солсбери.

Мэй заявила, что Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

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