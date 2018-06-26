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Джонні Депп розповів, що витрачає на хороше вино десятки тисяч доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 червня. УНН. Американський актор Джонні Депп витрачає на вино понад 30 тис. доларів на місяць. Про це він розповів в інтерв'ю, передає УНН з посиланням на The Drinks Business.

Раніше ЗМІ повідомили, що щомісячні витрати актора на вино становлять близько 30 тис. доларів на місяць. Однак сам Депп спростував цю інформацію.

"Образливо говорити, що я витратив 30 тис. доларів на вино. Оскільки сума ця набагато більша", - зазначив актор, додавши, що має право сам розпоряджатися своїми фінансовими активами.

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"Це мої гроші. Якщо я хочу купувати, наприклад, 15 тис. кульок щодня, це суто моя особиста справа", - сказав він.

Нагадаємо, що кожен українець в середньому витрачає на алкоголь близько 600 грн.

При цьому наші співвітчизники все частіше віддають перевагу вину, перед міцними алкогольними напоями.

Що стосується вин вітчизняного виробництва, останнім часом вони вражають своєю різноманітністю.

Так, вина з лінійки "Felicitas" українського виробника Beverage Trading Company днями були визнані "Відкриттям року" на міжнародному конкурсі BEST DRINK 2018. Зазначена лінійка поєднала в собі п'ять вишуканих смаків, які задовольнять найвибагливіших любителів виноградного напою: Traminer і Feteasca Neagra - це напівсолодкі вина, а Pinot Noir, Viorica і Feteasca Regala - класичні сухі.

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