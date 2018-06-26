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Джонни Депп рассказал, что тратит на хорошее вино десятки тысяч долларов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 июня. УНН. Американский актер Джонни Депп тратит на вино свыше 30 тыс. долларов в месяц. Об этом он рассказал в интервью, передает УНН со ссылкой на The Drinks Business.

Ранее СМИ сообщили, что ежемесячные траты актера на вино составляют около 30 тыс. долларов в месяц. Однако сам Депп опроверг данную информацию.

“Оскорбительно говорить, что я потратил 30 тыс. долларов на вино. Поскольку сумма эта гораздо больше”, — отметил актер, добавив, что вправе сам распоряжаться своими финансовыми активами.

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“Это мои деньги. Если я хочу покупать, к примеру, 15 тыс. шариков ежедневно, это сугубо мое личное дело”, — сказал он.

Напомним, что каждый украинец в среднем тратит на алкоголь около 600 грн.

При этом наши соотечественники все чаще отдают предпочтение вину, перед крепкими алкогольными напитками.

Что касается вин отечественного производства, в последнее время они впечатляют своим разнообразием.

Так, вина из линейки “Felicitas” украинского производителя Beverage Trading Company на днях были признаны “Открытием года” на международном конкурсе BEST DRINK 2018. Указанная линейка соединила в себе пять изысканных вкусов, которые удовлетворят самых требовательных любителей виноградного напитка: Traminer и Feteasca Neagra — это полусладкие вина, а Pinot Noir, Viorica и Feteasca Regala — классические сухие.

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