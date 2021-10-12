Джоан Роулінг випустила першу після "Гаррі Поттера" дитячу книгу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Британська письменниця Джоан Роулінг, авторка фентезі-романів про Гаррі Поттера, випустила нову дитячу книгу, яка називається “Різдвяне порося”. Про це повідомляє УНН із посиланням на France 24.
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Сьогодні, 12 жовтня, письменниця Джоан Роулінг випустила першу після “Гаррі Поттера” дитячу книгу — “Різдвяне порося”.
Головним героєм нового твору став семирічний Джек. Він вирушає у загадкову країну, якою керує чудовисько, щоб врятувати свою улюблену іграшку — порося Пока. На цей сюжет письменницю надихнуло іграшкове порося її сина.
Ідею написати цю книгу Роулінг тримала в голові майже десять років, і лише пандемія підштовхнула реалізувати задумане.
“Вперше в мене виникла ідея ще 2012 року, і торік я нарешті завершила писати книгу, коли пандемія все ще вирувала, і я надзвичайно потребувала людського спілкування”, — сказала вона.
Нагадаємо
В Единбурзі, столиці Шотландії, згоріло кафе The Elephant House, в якому Джоан Роулінг писала книгу “Гаррі Поттер і філософський камінь”. Проте власник закладу зміг врятувати столик, за яким сиділа письменниця.