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Джоан Роулинг выпустила первую после "Гарри Поттера" детскую книгу

Джоан Роулинг выпустила первую после "Гарри Поттера" детскую книгу

Киев  •  УНН

 • 33179 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Британская писательница Джоан Роулинг, автор фэнтези-романов о Гарри Поттере, выпустила новую детскую книгу, которая называется “Рождественский поросенок”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на France 24.

Детали

Сегодня, 12 октября, писательница Джоан Роулинг выпустила первую после “Гарри Поттера” детскую книгу — “Рождественский поросенок”.

Главным героем нового произведения стал семилетний Джек. Он отправляется в загадочную страну, которой руководит чудовище, чтобы спасти свою любимую игрушку — поросенка Пока. На этот сюжет писательницу вдохновил игрушечный поросенок ее сына.

Идею написать эту книгу Роулинг держала в голове почти десять лет, и только пандемия подтолкнула реализовать задуманное.

“Впервые у меня возникла идея еще в 2012 году, и в прошлом году я наконец завершила писать книгу, когда пандемия все еще бушевала, и я очень нуждалась в человеческом общении”, — сказала она.

Напомним

В Эдинбурге, столице Шотландии, сгорело кафе The Elephant House, в котором Джоан Роулинг писала книгу “Гарри Поттер и философский камень”. Однако владелец заведения смог спасти столик, за которым сидела писательница.

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