Джим Керрі намалював карикатуру на Зеленського та Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Опублікована в неділю нова робота актора Джима Керрі, який з недавніх пір є політичним карикатуристом, зображує американського лідера Дональда Трампа в ролі Дона Віто Корлеоне з "Хрещеного батька", який просить президента України Володимира Зеленського про послугу, передає УНН з посиланням на Twitter Керрі.
"Обманщик-батько зробив Зеленському "пропозицію, від якої він не міг відмовитися", - написав Керрі.
Як повідомляв УНН, раніше в американських ЗМІ з посиланням на інформатора з'явилася інформація про те, що Трамп міг порушити правила нацбезпеки під час розмови з Президентом України Володимиром Зеленським, спробувавши тиснути на українську владу щодо розслідування справи сина свого конкурента на виборах 2020 року Джо Байдена.
25 вересня Білий дім оприлюднив розшифровку розмови Трампа і Зеленського.