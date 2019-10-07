Джим Керри нарисовал карикатуру на Зеленского и Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Опубликованная в воскресенье новая работа актера Джима Керри, который с недавних пор является политическим карикатуристом, изображает американского лидера Дональда Трампа в роли Дона Вито Корлеоне из "Крестного отца", который просит президента Украины Владимира Зеленского об услуге, передает УНН со ссылкой на Twitter Керри.
"Обманщик-отец сделал Зеленскому "предложение, от которого он не мог отказаться", - написал Керри.
Как сообщал УНН, ранее в американских СМИ со ссылкой на информатора появилась информация о том, что Трамп мог нарушить правила нацбезопасности во время разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским, попробовав давить на украинскую власть по поводу расследования дела сына своего конкурента на выборах 2020 года Джо Байдена.
25 сентября Белый дом обнародовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского.