Дж.Буффон провів тисячний матч у футбольній кар'єрі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Поєдинок Європейської кваліфікації до ЧС-2018 з Албанією став для голкіпера збірної Італії Джанлуїджі Буффона тисячним матчем в кар’єрі, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Відбірковий поєдинок Італія — Албанія (2:0) став для Дж.Буффона особливим подвійно. По-перше, легендарний воротар провів за збірну 168-й матч і оновив європейський рекорд. По-друге, це тисячна гра в його кар’єрі.
“Єдине, про що я можу з упевненістю говорити зараз — ще однієї тисячі матчів у мене не буде”, — підкреслив рекордсмен.
Відзначається, що крім Дж.Буффона єдиним італійцем, який відіграв за кар’єру тисячу матчів і більше — залишився екс-капітан “Мілана” Паоло Мальдіні.
Довідка: за плечима 39-річного воротаря 612 матчів за “Ювентус” (сім скудетто, два Кубки Італії і п’ять Суперкубків Італії), 220 проведених поєдинків у майці “Парми” (Кубок Італії, Суперкубок Італії і Кубок УЄФА) і 168 за збірну, з якою він в 2006 році став чемпіоном світу.