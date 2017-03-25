Дж.Буффон провел тысячный матч в футбольной карьере

Отборочный поединок Италия - Албания (2: 0) стал для Дж.Буффона особым вдвойне. Во-первых, легендарный вратарь провел за сборную 168-й матч и обновил европейский рекорд. Во-вторых, это тысячная игра в его карьере.

"Единственное, о чем я могу с уверенностью говорить сейчас - еще одной тысячи матчей у меня не будет", - подчеркнул рекордсмен.

Отмечается, что кроме Дж.Буффона единственным итальянцем, который сыграл за карьеру тысячу матчей и более - остался экс-капитан "Милана" Паоло Мальдини.

Справка: за плечами 39-летнего вратаря 612 матчей за "Ювентус" (семь скудетто, два Кубка Италии и пять Суперкубков Италии), 220 проведенных поединков в майке "Пармы" (Кубок Италии, Суперкубок Италии и Кубок УЕФА) и 168 за сборную, с которой он в 2006 году стал чемпионом мира.