Двоє українців цими вихідними стали мільйонерами завдяки лотереям

У неділю 1 липня зірвано 1 млн грн у державну лотерею “Лото-Забава”. Щасливчик придбав свій виграшний білет №0037858 у київському "ЛОТО маркеті" за адресою: проспект Маяковського, 75/2.

За день до цього новоспеченим мільйонером став гравець державної лотереї “Мегалот”, який зробив виграшну ставку за 5 грн у звичайному кіоску “Державні лотереї” за адресою: вул.Оноре де Бальзака, 70.

Оператор державних лотерей “М.С.Л.” запросив обох багатіїв приєднатися до закритого “КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ “М.С.Л.” та скористатися VIP-програмою — “Два дні з життя мільйонера”, розрахованою на двох осіб. Як розважаються лотерейні мільйонери, показав нещодавно переможець 975 тиражу “Лото-Забава” Олександр Древаль.