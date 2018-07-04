Двое украинцев в эти выходные стали миллионерами благодаря лотереям

В воскресенье 1 июля сорвано 1 млн грн в государственную лотерею “Лото-Забава”. Счастливчик приобрел свой выигрышный билет № 0037858 в киевском “ЛОТО маркете” по адресу: проспект Маяковского, 75/2.

За день до этого новоиспеченным миллионером стал игрок государственной лотереи “Мегалот”, который сделал выигрышную ставку по 5 грн в обычном киоске “Государственные лотереи” по адресу: ул.Оноре де Бальзака, 70.

Оператор государственных лотерей “М.С.Л.” пригласил обоих богачей присоединиться к закрытому “Клубу Миллионеров” М.С.Л." и воспользоваться VIP-программой — “Два дня из жизни миллионера”, рассчитанной на двух человек. Как развлекаются лотерейные миллионеры, показал недавно победитель 975 тиража “Лото-Забава” Александр Древаль.