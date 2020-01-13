Двоє українців потрапили до сотні кращих боксерів всіх часів - WBN
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Українські боксери Володимир Кличко та Олександр Усик потрапили в сотню кращих боксерів за всю історію порталу World Boxing News, інформує УНН.
Кличко-молодший обійняв 37-рядок, а Усик замкнув кращу сотню. Тринадцять сходинок до сотні не вистачило Василю Ломаченко, а 39-ть – Віталію Кличко.
Також відзначимо, 354 місце у нашого Віктора Постола та 379-те у Луїса Каплана (уродженець Києва).
Зауважимо, що лідером став американець Флойд Мейвезер-молодший, який обігнав філіппінця Менні Пак'яо та аргентинця Карлоса Монзона. За ними розмістився Шугар Рей Робінсон, Мухаммед Алі, Джо Луїс, Бернард Хопкінс, Арчі Мур, Оскар Де Ла Хойя, Хуліо Сезар Чавес.