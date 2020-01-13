Двое украинцев попали в сотню лучших боксеров всех времен - WBN

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 109922 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 112440 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 110947 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 122697 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 103511 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107039 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107370 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131751 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130554 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 192447 просмотра

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Двое украинцев попали в сотню лучших боксеров всех времен - WBN

Двое украинцев попали в сотню лучших боксеров всех времен - WBN

Киев  •  УНН

 • 18995 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Украинские боксеры Владимир Кличко и Александр Усик попали в сотню лучших боксеров за всю историю портала World Boxing News, информирует УНН.

Кличко-младший занял 37-строку, а Усик замкнул лучшую сотню. Тринадцать ступенек до сотни не хватило Василию Ломаченко, а 39-ть - Виталию Кличко.

Также отметим, 354 место у нашего Виктор Постол и 379-е у Луиса Каплана (уроженец Киева).

Заметим, что лидером стал американец Флойд Мейвезер-младший, который обогнал филиппинца Мэнни Пакьяо и аргентинца Карлоса Монзона. За ними разместился Шугар Рэй Робинсон, Мухаммед Али, Джо Луис, Бернард Хопкинс, Арчи Мур, Оскар Де Ла Хойя, Хулио Сезар Чавес.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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