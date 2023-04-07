Двоє російських військових підірвалися на міні в брянській області рф, один загинув - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. У селищі Запісоччя Брянської області рф поруч з українським кордоном автівка з російськими військовими наїхала на міну, про це повідомляє російський Telegram-канал Baza, пише УНН.
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"Військовослужбовці відпрацьовували ділянку поруч із селищем Запісоччя, що біля російсько-українського кордону. Автомобіль із військовими наїхав на міну - один чоловік загинув, ще один отримав легке поранення", - йдеться в повідомленні.
За даними російського Telegram, через дві години в той самий район начебто "спробувала зайти група диверсантів". Біля села Случівськ, яке теж розташоване недалеко від кордону.
Доповнення
За словами речника Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната російські окупанти все частіше атакують Україну з північного напрямку, запускаючи БПЛА, переважно з аеродрому “Сеща” брянської області. За його словами, таким чином ворог виявляє слабкі місця української ППО, використовуючи різні джерела інформації, які окупанти “збирають докупи”.
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