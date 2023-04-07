Двое российских военных подорвались на мине в брянской области рф, один погиб - СМИ

Цитата

"Военнослужащие отрабатывали участок рядом с поселком Записочье, что у российско-украинской границы. Автомобиль с военными наехал на мину - один человек погиб, еще один получил легкое ранение", - говорится в сообщении.

По словам российского Telegram, через два часа в тот же район якобы "попыталась зайти группа диверсантов". Возле села Случевск, которое тоже расположено недалеко от границы.

Дополнение

По словам спикера Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната российские оккупанты все чаще атакуют Украину с северного направления, запуская БПЛА, преимущественно с аэродрома “Сеща” брянской области. По его словам, таким образом враг выявляет слабые места украинской ПВО, используя различные источники информации, которые оккупанты “собирают воедино”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Возле аэропорта брянска прогремели взрывы - росСМИ