Двоє неповнолітніх втекли з центру соціально-психологічної реабілітації в Херсоні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. У Херсоні знайшли двох неповнолітніх хлопців, які втекли з центру соціально-психологічної реабілітації дітей міста. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію відділу комунікації поліції Херсонської області.
"Двоє неповнолітніх 12-ти та 17-ти років вчора втекли з центру соціально-психологічної реабілітації дітей міста Херсона. Майже добу їх розшукували працівники відділу ювенальної превенції та Херсонського відділу поліції", – йдеться в повідомленні.
Втікачів помітив на зупинці громадського транспорту перехожий.
"Чоловік зателефонував у поліцію та повідомив, що на зупинці у районі Східний сидять двоє дітей, схожих на розшукуваних. За вказаною адресою виїхали працівники відділу ювенальної превенції. Вони переконалися, що з хлопцями все добре та повернули їх у центр соціально-психологічної реабілітації дітей", – зазначили в поліції.
Нагадаємо, двоє хлопців втекли з одного з медзакладів у Львові.