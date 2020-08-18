Двоє людей померли від коронавірусу на Кіровоградщині

“Вони перебували на госпіталізації в обласній лікарні, проте через важкість стану медики не змогли їх врятувати”, — зазначили в пресслужбі.

У понеділок в лабораторному центрі в області на коронавірус обстежили 161 людину. Зареєстрували три нових випадки захворювання на COVID-19. Йдеться про двох жінок із Кропивницького та чоловіка з Бережинки Кропивницького району. У всіх — пневмонії.

Одужали від коронавірусу двоє жителів обласного центру.

Нагадаємо, в Україні вже 94,4 тис. випадків COVID-19, за добу - 1 616.